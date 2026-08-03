ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"İran yönetimi inanılmaz derecede iki yüzlü! Bir görüşme talep ediyorlar, hatta bazıları buna "yalvarıyorlar" diyebilir. Görüşmeler başlıyor, çok yakın zamanda yenilerinin yapılması planlanıyor; ancak sonra çıkıp açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapılmadığını, hiçbir konunun konuşulmadığını ve yalnızca "Umman" ile temas halinde olduklarını söylüyorlar.

Ardından her zamanki söylemlerini tekrarlayarak Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kendilerinin kontrol edeceğini iddia ediyorlar. Oysa Hürmüz Boğazı zaten tamamen ABD Donanması'nın ve bizim "ablukamızın" ya da bazılarının dediği gibi "Amerika Birleşik Devletleri'nin Çelik Duvarı"nın kontrolü altında.

Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey ulaşamaz ve bir anlaşma sağlanana ya da tam teslimiyet gerçekleşene kadar da hiçbir şey ulaşmayacaktır.

İran kabul etmek istese de istemese de, onlarca yıldır kendilerinin yol açtığı bir soruna çözüm bulmak için aslında görüşmeler yürütüyoruz."

Trump, "Bu çok basit: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.