ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, gerilimin yaşandığı İran ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son olarak bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisi gönderdiklerini anımsatan Trump, İran tarafının görüşme talebinde bulunduğunu ifade etti.

Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ve bu kapsamda kendileriyle birçok kez temasa geçtiğini iddia eden şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar. Diplomasi bir seçenek."

ABD ORDUSU İRAN YAKINLARINA KONUŞLANDI

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, pazartesi günü ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi.

Bölgeye ayrıca ek F-15 ve F-35 savaş uçakları, yakıt ikmal tankerleri ve hava savunma sistemleri gönderildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail'i ziyaret ederek olası ortak planları koordine etti.