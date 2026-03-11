ABD Başkanı Donald Trump, ABD basını Axios ile yaptığı görüşmede İran ile savaşın yakında biteceğini duyurdu.

"Hedef alınacak yer kalmadığını" belirten Trump "Ufak tefek birkaç şey kaldı... İstediğim an biter" diyerek savaşın yakında biteceğini ifade etti.

ABD'li yetkililer İran içindeki hava saldırılarının en az iki hafta daha sürmesini bekliyor. Ancak Trump savaşın biteceği yönünde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ise tüm amaçlara ulaşılana dek savaşın zaman sınırı olmadan süreceğini bildirdi.

Katz "Tüm hedeflere ulaşana ve harekatı kesin olarak kazanana kadar savaş ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecektir" açıklamasını yaptı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TEHDİT ETTİ

Savaşın planlanandan hızlı ilerlediğini savunan Trump "Savaş harika gidiyor. Takvimin çok önündeyiz. Asıl altı haftalık sürede mümkün olduğunu düşündüğümüzden çok daha fazla hasar verdik" demişti.

Buna karşın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başlayan devrim muhafızları bugün üç ticari gemiyi vurdu. Devrim Muhafızları sözcüsü "1 litre bile petrolün Boğaz'dan geçmeyeceğini' söyledi.

Devrim Muhafızları sözcüsü İbrahim Zülfikari "Petrolün varil fiyatı 200 dolara kadar çıkacak" diye konuştu.

İran’ın tüm bölgeyi tehdit ettiğini öne süren Trump "Orta Doğu’nun tamanının peşindeydiler. 47 sebep oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir geri ödemedir. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

PETROLDE OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

Brent petrolün varili 90 dolarda bulunurken Batı Teksas ham petrolünün varili 85 dolarda volatil hareketler sergiliyor.