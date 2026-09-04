ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'HAREKETLİLİĞİ İZLİYORUZ'

Trump, Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nı petrol tankerlerinin geçişi için açık tuttuklarını belirten Trump, “Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘AKTİF BİR SALDIRI HALİNDE DEĞİLİZ’

Venezuela'nın ardından İran'da da askeri olarak her şeyi yaptıklarını ve çok başarılı olduklarını savunan Trump, aktif olarak bir saldırı halinde olmadıklarını dile getirdi.

‘BİZİM İÇİN ÖNEMSİZ BİR MESELE’

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la yaşanan gerilim için "savaş" ifadesini özellikle kullanmadığı hatırlatılan Trump, "Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela'ya müdahale ettik, buraya da müdahale ettik" diye konuştu.