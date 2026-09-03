ABD'nin altı ay önce İran'a karşı başlattığı askeri harekatta, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in hızlı ve kesin bir sonuç elde edileceği yönündeki ilk vaatlerine rağmen askeri birliklerin görev süreleri uzatılmaya başlandı.

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, görev sürelerinin sessizce uzatılması çatışmaların gelecek yıla sarkabileceğini gösteriyor.

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşta hareket alanı ve farklı seçenekler sunmayı amaçlayan ucu açık bir askeri stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

TRUMP SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR

Bu esnada ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te, yaverleriyle birlikte farklı bir hesaplamanın peşinde.

Kapalı kapılar ardında üst düzey danışmanlarıyla savaşın sona erdiğini ilan etme fikrini görüşen Trump'ın bu düşünceye sıcak baktığı, ancak sürdürülen ekonomik baskının rejimi nükleer programını feshetmeye ya da çökmeye zorlayacağına inandığı aktarıldı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tam kontrolüne sahip olduğumuz ve ekonomilerinin tamamen çöktüğü mevcut konumumuzu çok daha fazla beğeniyorum. Sadece kaçınılmaz olanı erteliyorlar. İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak?" ifadelerini kullandı.

Danışmanları, gerilimin tırmanmasının kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin şansını tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunsa da Trump, kararlarında seçim sonuçlarını dikkate almadığını ifade etti.

GÖREVLER UZADI, MALİYETLER ARTTI

Bölge genelinde konuşlandırılan 19 savaş gemisi, hava savunma birlikleri, savaş uçağı filoları ve paraşütçü birliklerinden oluşan 50 bin kişilik ABD askeri varlığı, personeli ve ailelerini zorlarken yıllarca sürebilecek bir bakım birikimine yol açıyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ı müzakere masasına oturmaya zorlamak amacıyla son haftalarda ekonomik baskı kampanyasını öne çıkarırken, Tahran yönetiminin geri adım atmadığı ve tarafların Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama amacıyla karşılıklı ateş açmayı sürdürüyor.

ABD ordusu bölgedeki varlığıyla İran füzelerini engelleme, ticari gemilere koruma sağlama ve İran limanlarına blokaj uygulama gibi görevleri yürütüyor.

Geçtiğimiz ay Trump'a sunulan brifinglerde, hava saldırılarının artırılması, Hürmüz yakınındaki İran adalarını ele geçirmek için kara kuvvetlerinin gönderilmesi ve gizli nükleer çalışmalar için kullanılabileceği değerlendirilen Kazma Dağı altındaki korunaklı tesisin bombalanması gibi yeni savaş seçenekleri yer aldı.

Çatışmalar uzadıkça Pentagon'un görev süreleri de uzuyor. Hava savunma birliklerinin standart 9 aylık görev süreleri 12 aya çıkarılırken, Avrupa ve Pasifik'teki planlanan mevzilerinden kaydırılan bazı birliklerin bir yıldan uzun süredir bölgede bulunduğu kaydedildi.

CSIS Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, "Hava savunma birliklerinin operasyonel temposu bu savaştan önce de müşterek kuvvetler arasındaki en yüksek seviyelerden biriydi," değerlendirmesinde bulunarak, uzatılan görev sürelerinin askerleri yıpratma, bakımları geciktirme ve uzun vadeli modernizasyon çabalarını engelleme riski taşıdığını vurguladı.

ABD ORTA DOĞU'YA YIĞINAK YAPTI

ABD Deniz Kuvvetleri yetkilisine göre, iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze fırkateyni dahil 19 savaş gemisi bölgede bulunuyor.

Savaşın ilk döneminde bölgeye gönderilen USS Delbert D. Black ve USS Spruance gibi gemiler, rutin molalar veremeden aylarca aralıksız seyrediyor.

Pentagon ve CENTCOM yetkilileri konuya ilişkin detaylı yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray ise Trump'ın açıklamalarına işaret etti.