ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li yetkililerin Salı günü New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında İran’ın BM heyetiyle üç saatlik bir toplantı yaptığını açıkladı.

ABD tarafını temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın temsil ettiği görüşmeye, İran kanadından ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı katıldı.

Barışın oldukça imkansız hale geldiği, yedinci ayına yaklaşan savaştaki kilidi kırmak adına yapılan bu buluşma, iki ülke yetkilileri arasında Haziran ayı ortasından bu yana gerçekleşen ilk temas oldu.

'ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME'

Trump, Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelmeden önce yaptığı açıklamada, "Steve ve Jared bugün İran’ın arabulucularıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Bir anlaşma yapmaları yönünde büyük bir ivme olduğunu düşünüyorum. Herkesten duyduğumuz şey bu" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından X hesabından paylaşım yapan Witkoff ise, "Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında, gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyan arabulucular aracılığıyla İran heyetiyle uzun görüşmeler gerçekleştirdik.

Yapıcı ve umut verici olacağını umduğumuz bir müzakere turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarını sürdürecek" bilgisini paylaştı.

İran devlet televizyonu ise görüşmenin ABD tarafından talep edildiğini ve "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma şartlarını iletme ihtiyacından kaynaklandığını" duyurdu.

İran'ın bu şartları arasında deniz ablukasının kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi yer alıyor.

ARAP ÜLKELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Savaşı değerlendirmek üzere Salı günü dokuz Arap ülkesinin temsilcileriyle de buluşan Trump’ın toplantısına Ürdün Kralı Abdullah da katıdlı.

Görüşmede Kral Abdullah, "mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak azami itidal gösterilmesi" çağrısında bulunarak Ürdün'ün bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla ABD ile yakın koordinasyonu sürdüreceğini ifade etti.

BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında geçen hafta Axios’a söylediklerini yineleyen Trump, İran ile bir anlaşmaya varmak ya da "İslam Cumhuriyeti'ni yok etmek" arasında "vermesi gereken büyük bir karar" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ara seçimlerden sonra sağlanacağını düşündüğünü belirten Trump, "Öyle ya da böyle bu işi halledeceğiz. Halledip hızlıca bitireceğiz" dedi.

İran’ın süreci bekletmesini eleştiren Trump, "İran'ın anlaşma yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde ne yapacağımı görmek için bekliyorlar. Farkında olmadıkları şey ise benim aday olmadığım... İki buçuk yıl daha burada olacağım. İran söz konusu olduğunda seçimlere hiç önem vermedim ve vermeyeceğim. Aklımdan bile geçmiyor. Aklıma gelen tek şey, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağıdır" diye konuştu.