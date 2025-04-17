Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ve Meloni ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda gelen soruya verdiği yanıtla açıkça İran'ı tehdit etti.

"ONLAR İÇİN KÖTÜ OLUR"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla anlaşma yapmak isteyen ülke var. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz"

İran anlaşmazsa onlar için kötü olur. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı. Zelenskiy, zekice davranmıyor. Ukrayna'daki savaşın çıkmasının sorumluluğunun Zelenskiy'ye ait olduğunu düşünüyorum.

ABD vergilerle çok zengin olacak. Daha önce görülmemiş bir ülke kurmaya çalışıyoruz."