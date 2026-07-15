ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların kapsamını genişletmek amacıyla Salı günü Beyaz Saray'daki Durum Odası toplantısında üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.
Toplantıya katılan kaynaklar, görüşmenin Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut askeri operasyonları aşacak, daha geniş kapsamlı yeni bir taarruz planını ele almak üzere yapıldığını bildirdi.
Trump'ın, nükleer taleplerinin kabul edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine tamamen açılması için 'İranı stratejik olarak yok etmeyi' göze aldı.
'ELLERİNDE BİR ŞEY KALMAYACAK'
Beyaz Saray'daki kritik zirveye Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Beyaz Saray toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Salı günü öğleden sonra ise ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka resmen yürürlüğe girdi.
Diğer yandan diplomatik kanalların da devrede olduğunu belirten Trump, ABD'li müzakerecilerin Salı günü İranlı yetkililerle görüştüğünü açıkladı.
İran tarafına net bir uyarı mesajı ilettiklerini ifade eden Trump, "Onlara 'Bir anlaşma yapsanız iyi olur, aksi takdirde elinizde hiçbir şey kalmayacak' dedim" diyerek askeri ve diplomatik baskının süreceğinin sinyalini verdi.
YENİ HEDEF O DAĞ
Durum Odası toplantısı öncesinde Fox News'e bir röportaj veren Trump, askeri harekatın önümüzdeki günlerde daha da genişleyeceğini duyurdu.
Önümüzdeki üç gün boyunca İran'ın çok sert bir şekilde vurulacağını söyleyen Trump, "Gelecek hafta onlar için gerçekten kötü olacak çünkü sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm altyapılarını devre dışı bırakacağız" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, İran'ın nükleer programı için kullanmayı planladığı düşünülen ve hava saldırılarına karşı korunaklı olduğu iddia edilen yer altı tesisi Kazma Dağı'nın yakından izlendiğini belirtti.
ABD'ye ait sığınak delici bombaların yerin çok derinine inebildiğini vurgulayan Trump, söz konusu tesiste şüpheli bir hareketlilik tespit edilmesi durumunda buranın da hedef alınacağını ekledi.