ABD Başkanı Donald Trump İran'la "devam eden ya da planlanan bir görüşme bulunmadığını" duyurdu. Bu açıklama mütabakat zaptının sağladığı ateşkesin uzatılmamasının ardından geldi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti ile halihazırda devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve etkisini sürdürmektedir. Hürmüz Boğazı açıktır ve normal şekilde işlev görmektedir. Tüm su mayınları kaldırılmış ya da imha edilmiştir"

Trump, bu açıklamayı Hürmüz Boğazı'nı 'yeni ABD bölgesi' olarak tasvir ettiği bir görüntü paylaştıktan saatler sonra yaptı.

ATEŞKES SÜRESİ DOLDU

Pazartesi günü, ABD ile İran’ın Haziran ayında imzaladığı mutabakat metninin süresi dolduktan sonra, başkan bunu uzatmayacağını açıkladı.

Anlaşma, taraflara kalıcı bir barış anlaşması müzakere etmeleri için 60 günlük bir süre tanımıştı.

Ancak ateşkes zaten defalarca ihlal edilmiş, aralıklı çatışmalar devam etmişti ve her iki taraf da anlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Salı günü Brent ham petrolü varil başına 91 doların üzerine çıktı; zira savaştan önce dünya petrol ve gazının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede yeniden açılma ihtimali azaldı.

'TRUMP'IN SANRILARINI DÜZELTECEĞİZ'

Trump'ın açıklamasından saatler önce İran’ın Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın ABD topraklarının bir parçası olduğu yönündeki iddiasını reddederek, Tahran’ın Trump’ın “sanrıları”nı düzelteceğini söyledi.

Garibabadi, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı “ABD topraklarının yeni bir parçası” olarak tanımladığı ve X platformunda yeniden paylaştığı bir görsele yanıt verdi.

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Garibabadi, “Trump, her zaman Pers Körfezi olarak bilinen bölgenin adını doğru yazdığına göre, yakında Hürmüz Boğazı hakkındaki yanılgısı ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperest kişinin yanılgılarını düzelteceğiz” diye yazdı.

İran’ın ABD ile müzakerelerinden sorumlu baş müzakerecisi Muhammed Bagır Galibaf ise, Salı günü milletvekillerine yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın, ABD’nin Haziran ayında kabul ettiği şekilde liman ablukasını kaldırması, dondurulmuş varlıkları serbest bırakması, petrol yaptırımlarını kaldırması ve tüm askeri operasyonlarını durdurması halinde yeniden açılmayacağını söyledi.