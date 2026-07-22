ABD Başkanı Donald Trump savaşın bölgeye yayılmasından sonra açıklama yaptı. Başkan, İran'ı altyapısı tesisleriyle tehdit etti.

Soslya medya üzerinden İran'a yüklenen ABD Başkanı şu paylaşımı yaptı:

"Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı’nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz ya da silahla ateş açtığı her durumda, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran’ın içinde veya yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere BİR KÖPRÜYÜ VEYA ELEKTRİK SANTRALİNİ bombalayarak yok edecektir."

ABD Başkanı'nın tehdidi, İngiltere Deniz Ticareti Otoritesi (UKMTO) tarafından iki gemiye saldırı yapıldığı yönünde haberlerden sonra geldi.

SAVAŞ BÖLGEDE YAYILIYOR

Petrol fiyatlarını yüz dolar sınırına yeniden getiren ABD ve İran çatışması, Orta Doğu'da yayıldı. Zaten kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın ardından Yemenli Husiler Babülmendep Boğazı'nda da ambargo ilan etti.

Bu ambargo ilanından sonra gemiler Kızıldeniz'den döndü. Saldırı riskini kabul eden Avrupa Birliği, bünyesindeki tüm gemilere Kızıldeniz'i kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Brent petrolün varil fiyatının 94 dolara çıkmasına neden olan çatışmalar ise daha da büyüme riskiyle karşı karşıya.