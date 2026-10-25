ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bugün bir saldırı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

"BUGÜN BİR SALDIRI OLMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde katılacağı seçim mitingi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump’a, İran’a yönelik saldırıların nasıl ilerleyeceği ve operasyonların yakın zamanda sona ermesinin beklenip beklenmediği soruldu.

Soruyu hafifçe gülümseyerek yanıtlayan Trump, “Bir şey demek istemiyorum. Cevap hayır. (İran’a) Bugün bir saldırı olmayacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada da ABD’nin İran’a yeniden saldırıp saldırmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

ABD Başkanı, “Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her hâlükârda biz kazanırız. Ancak İran’ı tekrar bombalama ihtimalim var” demişti.

Trump’ın son açıklaması, İran’a yönelik olası yeni saldırıların zamanlamasına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ortaya koyarken, ABD yönetiminin bundan sonraki adımlarına ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.