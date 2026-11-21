Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili son gelişmelerin yanı sıra FBI'ın veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarını da değerlendirdi.

‘ÜLKEDE İKİ YÖNETİMİ ORTADAN KALDIRDIK’

İran'da yönetimin değişmesi konusuna fazla önem vermediğini ifade eden Trump, ülkede iki yönetimi "ortadan kaldırdığını" ve şu anda üçüncü grupla muhatap olduklarını ileri sürdü.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin hedeflerini yineleyen Trump, "(İran'la) Kalıcı olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermesine müsaade etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

FBI VERİ TABANINA SİBER SALDIRI İDDİASI

Trump, bilgisayar korsanlarının FBI'ın veri tabanına sızdığı yönündeki haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Gelişmeden memnuniyet duymadığını belirten Trump, olası ihlalin daha önce kamuoyuna yansımamış bazı bilgilerin açığa çıkmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin geçmişte gündeme gelen ve "aldatmaca" olarak nitelendirdiği soruşturmalar ile seçimlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar hakkında yeni bilgilere ulaşılabileceğini savundu.

Öte yandan CNN konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bilgisayar korsanlarının FBI bünyesindeki Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veri tabanına erişim sağladığını öne sürmüştü. Haberde, FBI'ın olası güvenlik ihlalini araştırmak üzere soruşturma başlattığı aktarılmıştı.