ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray'ın yayımladığı günlük programa göre görüşme, Oval Ofis'te basına kapalı yapılacak. Görüşmede, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerin ele alınması bekleniyor. Katar, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde arabulucu rolü üstleniyor. Yerel kaynaklara göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Al Sani ile ayrı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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