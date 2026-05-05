ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump İran savaşına ilişkin yaptığı açıklamalarda "İran Ordusunu iki hafta içerisinde yok ettiklerini" ifade etti.

Trump'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İran nükleere ulaşmış olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmazdık. İran'ın hiçbir şansı yok, bunu kendileri de biliyor. Donanmaları, Hava Kuvvetleri, liderleri hepsi yok edildi. Bizimle oyun oynamayı sevmiyorlar, bundan hiç hoşlanmıyorlar, göreceksiniz. Sanırım zaten gördünüz, iki hafta içinde ordularını neredeyse yok ettik."

"İran nükleer silaha sahip olsaydı belki de şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu. İsrail yok olurdu."

''İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Bunun için siz çok küçük olabilirsiniz. Muhtemelen çoğu insandan daha iyi biliyorlardır.''