ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü gazetecilere, İran savaşı biter bitmez benzin fiyatlarının "bir anda düşeceğini" dile getirdi.

Küresel petrol fiyatları, çatışmanın uzun süreli bir krize sebep olabileceği endişeleriyle daha önce varil başına 126 doların üzerine çıkarak dört yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İran'ın anlaşma yapmak için can attığını söyleyen Trump, İran'la görüşmeleri kendisi ve birkaç kişi dışında kimsenin bilmediğine de vurgu yaptı.

Aynı zamanda Trump İran'ın artık petrolden hiç para kazanamadığını da sözlerine ekledi.