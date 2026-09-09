ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Texas'a gitmek üzere havalimanında bulunduğu sırada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

SAVAŞ İÇİN SEÇİM TARİHİNİ İŞARET ETTİ

ABD'de benzin fiyatlarının ne zaman gerileyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, açıklamalarında Kongre ara seçimlerine dikkat çekti.

İran'la şu anda herhangi bir aktif görüşme yürütmediklerini belirten Trump, savaşın seçimlerin ardından biteceğini savundu. Trump, İran'ın daha fazla dayanamayacağını ileri sürerek, “Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek” dedi.

'İRAN ARA SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Trump ayrıca İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia etti. ABD Başkanı, bu iddiasının nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

‘AMAÇ İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNİ ENGELLEMEK’

İran'la savaşın temel hedefinin Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne geçmek olduğunu yineleyen Trump, bu konudaki açıklamalarını sürdürdü.

Trump'ın gündemindeki bir diğer konu ise Hürmüz Boğazı oldu. ABD Donanması'nın boğaz üzerinde “tam kontrol” sahibi olduğunu savunan Trump, bölgeden her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti.