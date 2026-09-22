ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen 81. BM Genel Kurulu'na hitap etti.

‘KÜBA’YA ÖZGÜRLÜK GELECEK’

Trump, "Küba rejimi sol kanat ve komünist ağlarla da birlikte çalıştı. Dışişleri Bakanlığımızın verdiği rapora göre ABD komünist partisi ve ANTİFA ile de işbirliği yaptılar. Komünizm asla ABD'ye gelmeyecek ama Küba'ya özgürlük gelecek. Meksika'ya güvenlik gelecek” ifadelerini kullandı.

SALONU TERK ETTİLER

ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri sarf etmesinin ardından BM Genel Kurulu salonunda bulunan Küba heyeti, salonu terk etti.

ARA SEÇİM SONRASI ANLAŞMA

Trump, konuşmasına başlarken ‘ABD geri döndü ve hiç olmadığı kadar güçlüyüz’ ifadelerini kullanırken İran'ı ''Terörü durdurmayı reddettiler, nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlardı'' sözleriyle hedef aldı. Trump, ABD’deki ara seçimler sonrası Tahran ile bir anlaşma olabileceğine de değindi.