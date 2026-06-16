G-7 zirvesinde gündemi değerlendiren Trump, İran'ın savaş planları hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar heyetiyle birlikte verdiği basın açıklamasında İran'ın Türkiye'yi vurmaya hazırlandığını öne sürdü.

ABD Başkanı "İran bir keresinde Türkiye'ye bile saldırmıştı. Bunu hiç anlamadım. Kimse bunu anlayamayacak" dedi.

Trump, İran liderliğinin mantıkla hareket etmediğini söyleyerek "Sorun da bu. Onlar tamamen mantıksız insanlardı ve o insanlar artık yok. Bence İran'ın şu anda mantıklı bir lider kadrosu var" dedi.

ABD Başkanı İran hükümetinin tamamen değiştiğini öne sürdü, ve yeni hükümetle iyi anlaştıklarını ifade etti.

İRAN FÜZELERİ TÜRKİYE ÜZERİNDE İMHA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı'nın Türkiye hava sahasına giren ve Hatay ile Adana illerinin çevresine düşen İran füzelerinden bahsettiği tahmin ediliyor.

Savaşın ilk ayında İran, Körfez ülkelerine saldırırken Türkiye'ye doğru da füzeler göndermişti. Bu füzeler Patriot hava savunma bataryları tarafından imha edilmişti.

İran, bu saldırıların sorumluluğunu üslenmemiş ve İran'ın Türkiye'ye saldırmadığını belirtmişti. Ancak kullanılan füzeler, İran yapımı füzelerdi.

Savaşın ilk ayından sonra diplomatik çabalar sonucu bu saldırılar sona erdi. İran'ın Adana'da bulunan İncirlik üssünü hedef aldığı öne sürüldü.