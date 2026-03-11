ABD ordusu tarafından yürütülen ön soruşturma, 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentindeki Shajarah Tayyebeh İlkokulu'na düzenlenen ve en az 175 kişinin (çoğu çocuk) hayatını kaybettiği Tomahawk füzesi saldırısından doğrudan ABD'nin sorumlu olduğunu belirledi. Bu bulgu, saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Başkan Trump'ın iddialarını doğrudan yalanlıyor.

FACİA "GÜNCELLENMEMİŞ VERİ" YÜZÜNDEN GELDİ

Soruşturma dosyasına göre, facianın arkasında yatan neden teknik bir hata veya yapay zeka kusuru değil, tamamen "insan hatası".

Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), okul binasını hala bitişikteki askeri üssün bir parçası olarak gösteren eski ve güncellenmemiş verileri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) iletti.

OKUL OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

Uydu görüntülerinde okulun duvarlarının pembe ve maviye boyandığı, oyun alanlarının eklendiği açıkça görülmesine rağmen, hızlı ilerleyen savaş ortamında veriler doğrulanmadan füze ateşlendi.

TRUMP VE PENTAGON KARŞI KARŞIYA

Haberin en çarpıcı kısmı ise Beyaz Saray ile askeri kanat arasındaki kopukluk. Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bence bunu İran yaptı, mühimmatları çok isabetsiz" diyerek suçu Tahran'a atmıştı. Ancak askeri müfettişler:

Bölgede sadece ABD'nin Tomahawk füzesi kullandığını, elimizdeki kanıtların açıkça U.S. sorumluluğunu gösterdiğini belirtti.

Trump, Ohio ziyareti öncesi kendisine yöneltilen soruşturma sorularına ise "Bu konuda bilgim yok" yanıtını vermekle yetindi.

TARİHİN EN BÜYÜK ASKERİ HATALARINDAN BİRİ

1999 yılında Kosova Savaşı sırasında Çin Büyükelçiliği'nin "eski haritalar" yüzünden vurulmasına benzetilen bu olay, son on yılların en yıkıcı askeri hatası olarak kayıtlara geçmeye aday. İranlı yetkililer, enkaz altından çıkarılan kurbanların çoğunun çocuk olduğunu vurgularken, uluslararası kamuoyunda ABD'ye yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.