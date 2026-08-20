ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların yeni bir boyuta taşındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD ile anlaşmaya varmayı reddettiği iddiasıyla 'tarihin en ezici ekonomik operasyonunun' başlatıldığını belirtti.

Trump, bu operasyonu 'eşi benzeri görülmemiş bir tecrit' olarak nitelendirdi. İran'ın yalnızlaştırılmasında ABD'nin müttefiklerinin de rol alması gerektiğini vurgulayan Başkan, ortakları bu önlemlere katılmaya çağırdı.

'ÇOK BÜYÜK EKONOMİK SONUÇLARLA KARŞILAŞACAK'

Trump, İran'a destek sağlayan herhangi bir ülkenin çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını uyardı.

ABD yönetiminin İran politikasındaki bu sert dönüşüm, bölgedeki diplomatik dengeyi yeniden şekillendirmeye başladı. Müttefik ülkelerin yeni yaptırımlara uyup uymayacağı, önümüzdeki günlerdeki diplomatik temasların odak noktası olacak.