ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında İran'a yönelik yeni bir askeri harekata şu anda ihtiyaç olduğunu düşünmediğini açıkladı.

Trump, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu savunan Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la görüşmelerin iyi gittiğini belirten ABD Başkanı, sürecin yakında sona ermesini umduğunu söyledi.

SEÇMENİN TOKADI TRUMP'I SUSTURDU

Başkan'ın İran konusunda söylemini yumuşatması, partisinin ara seçimlerde ezici bir mağlubiyet yaşamasının ardından geldi.

Senato ve Temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybeden Cumhuriyetçiler adına durumu yorumlayan ABD Başkan Yardımcısı, Trump'ın sağ kolu JD Vance bile hezimetin sebebi olarak İran savaşını suçladı.

2024 seçimlerini "savaşlardan uzak durmak ve ABD'yi güvenli olduğu kadar zengin bir ülke yapmak" sözüyle kazanan Trump'ın 28 Şubat'ta İran savaşını başlatması seçmenler kadar kendi partisinin de öfkesine sebep oldu.

Bu tabloyla karşı karşıya kalan ABD Başkanı, İran konusunda söylemini değiştirmeye başladı. Ancak saldırılardan tamamen vazgeçmediğinin de altını çizdi.

"HİÇBİR ŞEY GARANTİ EDEMEM"

Bir soru üzerine ABD'nin mevcut statükoyu koruduğunu söyleyen Trump, İran'ın aksi yönde adım atması ihtimaline karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız." dedi.

Yeni bir uçak gemisinin daha bulunduğunu ve gemilerin ekipmanlarla dolu olduğunu belirten Trump, "saldırmak zorunda kalmamayı umduğunu" söyledi.

İsrail ve Orta Doğu'nun İran tehdidine karşı korunduğunu savunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi.

ABD'nin İran'la anlaşmaya varabileceğine dair umudunu koruduğunu da dile getirdi.

İRAN'DAN ABD'YE 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

İran'dan isimler, Trump'ın 'görüşmelerin sürdüğü' yönünde ifadelerinden sonra Trump'ı yalanladı

İran Güvenlik Meclisi Başkanı Muhsin Rezai, X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İran’a karşı yürütülen savaş, ABD hükümetini çoktan mahvetti. Ancak Washington, çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıp duruyor." "OYUNU BIRAKIN. Hayali görüşmeler hakkında YALAN HABERLER üretmeyi BIRAKIN. "Batı Asya’daki YENİ DÜZEN’i inkar etmeyi bırakın. İran’ın defalarca ortaya koyduğu yedi koşula TESLİM OLMANIN zamanı geldi."

Trump'ın söylemlerini yumuşatmasının İran cephesinde daha büyük taleplere sebep olabileceği değerlendiriliyor.

AP, Axios, Reuters ve CNN'deki haberlere göre İran, Trump'ın savaş konusundaki isteksizliğini sezerek daha zorlayıcı barış şartları talep edebilir.

ABD, İran'ın dondurulmuş fonların salınması, ablukanın kaldırılması ve Hürmüz Boğazı üzerinde İran hakimiyetinin tanınması şartlarını reddetmişti.

"DEMİR KAPI" KURULDU

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran'a ilişkin birçok konuyu görüştüğünü belirtti.

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin, ABD'nin İran'a karşı oluşturduğu "Demir Kapı" kod adlı yeni görev gücünün ve deniz ablukasının devam etmesinden yana olduğunu aktaran Trump, "Hepsi, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu, pazarlığa kapalı bir konudur." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelerde bir değişiklik olması halinde ABD'nin harekete geçmeye hazır olduğunu belirten Trump, şu an için böyle bir durumu pek olası görmediğini söyledi. Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme gördüklerini ve ABD'nin çıkarlarını koruyacaklarını ifade etti.