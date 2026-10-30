ABD Başkanı Donald Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda İran'la savaşın “yakında” sona ereceğini söyledi. Trump, ABD'nin Tahran'dan nükleer silah edinmeyeceğine dair garanti istediğini belirtti. 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala konuşan Trump, ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan savaşın gidişatını değerlendirdi. Savaşın sona ermesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini öne sürdü. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde yapılabileceğine ilişkin görüş bildirmedi.

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