Donald Trump önderliğindeki ABD yönetimi 18 bin nüfusu bulunan ada ülkesine göz dikti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetimi, sınır dışı edilmek üzere olan yabancı uyruklu göçmenlerin Pasifik'teki küçük ada ülkesi Palau tarafından kabul edilmesini istiyor.

Washington yönetimi, bu kapsamda Palau ile sığınmacıların adaya yerleştirilmesine ilişkin bir anlaşma taslağını müzakere ediyor.

Yaklaşık 18 bin nüfuslu Palau, Filipinler’in doğusunda Büyük Okyanus’ta yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı Ocak 2025’ten bu yana izlediği katı göç politikalarının bir uzantısı olarak değerlendirilen bu girişim, "üçüncü ülke vatandaşlarının" ABD dışına gönderilmesini öngörüyor.

Trump yönetimi, daha önce Afrika’daki bazı ülkelerle de benzer temaslarda bulunmuştu. Şimdi ise bu stratejiyi Pasifik bölgesine taşıyarak, vatandaşlıkları bulunmayan ya da kendi ülkeleri tarafından kabul edilmeyen göçmenleri Palau gibi ülkelerde konuşlandırmayı hedefliyor.

Ancak taslakta kaç kişinin gönderileceği ya da Palau’nun bu kabul karşılığında hangi avantajları elde edeceği konusunda herhangi bir detay yer almıyor.

GRÖNLANDI SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

Donald Trump daha önce Beyaz Saray'a dönmeden önce ABD'nin "ekonomik güvenliğini" artırmak için Grönland'ı satın alması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamaları baştan Danimarka olmak birçok AB ülkesinde tepkilere neden olmuştu.

Danimarka'nın kontrolünde otonom bir bölge olan Grönland, dünyanın nüfus oranı en az bölgeleri arasında yer alıyor.