ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde düzenlenen gençlik ve fitness etkinliğinde, meşhur dansını öğrencilere öğretti. Genç sporcularla bir araya gelen Trump, seçim mitinglerinin ikonikleşen ritüeli olan ve "YMCA" şarkısı eşliğinde yaptığı kendine özgü dans figürlerini bu kez öğrencilerle birlikte sergiledi.

Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Trump’ın Village People grubunun dünyaca ünlü hit şarkısı "YMCA" çalarken öğrencilerle birlikte kol sallama hareketlerini yaptığı görüldü.

Başkan Trump, Güney Çimliği'nde "Trump dansı öğretiyor" notuyla paylaşılan videoda, Başkan’ın keyifli anları ve öğrencilerin ona eşlik ettiği kareler kısa sürede ilgi odağı oldu.

BAŞKANLIK FİTNESS TESTİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bu neşeli anlar, aslında ABD okullarında uzun yıllar uygulanan ancak Barack Obama döneminde kaldırılan "Başkanlık Fiziksel Uygunluk Testi"nin geri dönüşünü müjdelemek amacıyla düzenlenen törenin bir parçasıydı.

Fiziksel zindeliğin önemine vurgu yapan Trump, tören sırasında eski programı yeniden canlandıracak resmi belgeyi imzaladı. Genç sporculara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray'da bu kadar çok genç sporcuyu ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Amerika'nın atletik geleneklerini, şampiyonlarını ve zindeliğini kutlamak için harika bir gün."

FİRST LADY TRUMP'IN DANSINDAN NEFRET EDİYOR

Trump’ın bu dans şovu, geçtiğimiz günlerde eşi Melania Trump ile ilgili yaptığı samimi itirafı da tekrar akıllara getirdi. Florida'daki bir etkinlikte konuşan Trump, First Lady’nin bu dans hareketlerinden pek de etkilenmediğini şu sözlerle dile getirmişt:

"Eşim, yumruklarımı sallayarak yaptığım bu danstan nefret ediyor."