ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin 100. gününde Michigan’da düzenlediği mitingde, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarını bir kez daha hedef aldı.

FAİZ TARTIŞMASI

Michigan’ın Macomb Community College kampüsünde konuşan Trump, isim vermeden Fed Başkanı Jerome Powell’a yüklendi. Enflasyon ve faiz oranlarının düştüğünü savunan Trump, “Fed’de işini iyi yapamayan biri var ama bunu söylemeyeceğim. Fed’e karşı nazik ve saygılı olmak istiyorum” dedi.

Açıklamalarında Powell’ın adını anmaktan kaçınan Trump, “Kendi işini yapmasına izin vermelisiniz, ama faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla şey biliyorum, inanın bana” ifadelerini kullandı.