ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki askeri varlığını azaltma niyetini beyan ettikten hemen sonra İtalya ve İspanya’yı da benzer bir hamleyle tehdit etti.

Trump'ın bu sert çıkışı, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in ABD’nin İran tarafından "rezil edildiğini" söylemesinin ardından geldi.

ABD Başkanı'nın İran savaşı boyunca kendisine destek vermeyen NATO müttefiklerini bir "kara listeye" aldığı biliniyordu.

ABD Başkanı listeye aldığı ülkelerden şimdiden askerlerini çekmek için hazırlık yapıyor.

Perşembe akşamı muhabirlerin İtalya ve İspanya'dan asker çekip çekmeyeceği sorusuna "Muhtemelen" yanıtını veren Trump, "Neden çekmeyeyim ki? İtalya bize hiçbir yardımda bulunmadı. İspanya ise tek kelimeyle korkunçtu," ifadelerini kullandı.

MELONİ İLE ARASINA PAPA GİRDİ

İtalya ile yaşanan gerginliğin sebebi, Roma yönetiminin Mart ayı sonunda Sicilya'daki Sigonella hava üssünü İran’a silah taşıyan ABD uçaklarına kapatması yer alıyor.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Trump’ın suçlamalarını reddederek deniz güvenliği konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Crosetto, Ansa haber ajansına yaptığı açıklamada "Herkesin bildiği üzere böyle bir durum asla yaşanmadı. Biz kendimizi ticari gemiciliği koruma misyonu için hazır hale getirdik. Bu durum Amerikan ordusu tarafından da büyük takdirle karşılanmıştı. Asıl inanılmaz olan nokta şudur ki, bizim kullanmadığımız Hürmüz Boğazı'nı onlar kullanmışlardır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Giorgia Meloni’nin Papa’yı savunması ise iki lider arasındaki bağları tamamen kopardı.

EN BÜYÜK ÖFKESİ İSPANYA'YA

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD’nin İran’daki savaş politikasına en başından beri karşı duran liderlerin başında geliyor.

Madrid yönetimi, kendi egemenliğindeki Rota ve Morón üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına kararlılıkla izin vermedi.

Sánchez, Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik "savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma" talebini de "sadece mantıksız değil aynı zamanda zararlı" diyerek geri çevirdi.

Geçen haftaki AB zirvesinde konuşan Sánchez, "İspanyol hükümetinin duruşu nettir. Müttefiklerle her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde mutlak iş birliği içindeyiz. Trump’ın yürüttüğü bu yasa dışı savaş kaba kuvvetin başarısızlığını göstermiştir. Ülkemiz dünyamız için kötü olan ve değerlerimize aykırı düşen bir şeye suç ortağı olmayacaktır," dedi.

SEVMEDİĞİ ÜLKELERİ NATO'DAN ÇIKARMA PLANI

Pentagon'un İran operasyonları için üs erişimi ve uçuş hakları tanımayan müttefikleri NATO’dan çıkarma seçeneğini de tartışıyor.

Ancak ittifakın kurucu antlaşması bir üyenin ihraç edilmesine yönelik herhangi bir yasal mekanizma içermiyor.

2025 yılı sonu verilerine göre İspanya’da yaklaşık 3 bin 800 Amerikan askeri personeli bulunuyordu.

Buna rağmen İspanyol hükümetinin kısıtlamaları nedeniyle birçok uçak başka bölgelere kaydırılmak zorunda kaldı.

Trump, Avrupalı müttefiklerin ekonomik açıdan hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı korumaya yardım etmemesi durumunda ittifaktan ayrılmayı "hiç kuşkusuz" ciddi bir seçenek olarak gördüğünü belirtti.

PEKİ YA KENDİ NATO'DAN ÇIKARSA?

Trump’ın NATO’dan çekilme tehdidi Avrupa’nın güvenliği için en yıkıcı senaryolardan biri.

Ancak 2024 yılında yürürlüğe giren ABD yasaları, bir başkanın Senato'nun üçte iki çoğunluğu veya Kongre kararı olmadan ittifaktan çıkmasını engelliyor.

Buna rağmen Trump’ın sosyal medyadaki "İtalya bizim yanımızda değildi, biz de onların yanında olmayacağız!" mesajı müttefik ülkeleri korkutmaya devam ediyor.

İtalya’daki yedi üste görev yapan 13 bin Amerikan askeri ve İspanya’daki stratejik tesisler, bu diplomatik krizin gölgesinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kaldı.