Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın hem Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerin "verimli ve olumlu" geçtiğini belirtti.

Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer katıldı.

NETANYAHU'YA PROTESTO

Görüşme sırasında Beyaz Saray önünde toplanan bir grup ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti.

Trump'ın son günlerde Netanyahu ile bazı konularda kamuoyu önünde fikir ayrılığı yaşaması da dikkat çekti. ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkan Netanyahu'ya yönelik açıklamasında, "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca İran'daki Kaz Dağı'nın hedef alınmasıyla ilgili Netanyahu'nun açıklamalarına da değinerek, "Bibi'nin bunu açıktan duyurduğunu gördüm. Ben de, 'Neden bunu sadece bana söylemiyorsun? Neden bunu tüm dünyaya duyurmak zorundasın?' dedim." şeklinde konuştu.

Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmenin, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ABD-İsrail ilişkileri açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.