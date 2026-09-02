ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ağustos'ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını değiştirmesinin ardından teknoloji devleri harekete geçti.

Ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde alınan kararın ardından Apple ve Google, harita uygulamalarında söz konusu gölün ismini ABD'deki kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

Apple tarafından yapılan açıklamada, isim değişikliğinin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki kullanıcılara yansıtılacağı bildirildi. Şirket, Kanadalı kullanıcıların gölün adını geleneksel haliyle "Ontario Gölü" olarak görmeye devam edeceğini belirtirken, uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki ismin yan yana yer alacağını duyurdu.

KANADA İÇİN MEVCUT İSİM DURUYOR

Benzer bir adımı atan Google da haritalar servisinde ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" tanımını devreye sokarken, Kanada tarafındaki kullanıcılar için mevcut ismin korunduğunu doğruladı.

Kuzey Amerika'nın Beş Büyük Gölü arasında yer alan stratejik konumdaki göl, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki doğal sınırda bulunuyor. Başkan Trump'ın iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve sınır gerilimleri tırmanırken imzaladığı resmi kararname, küresel teknoloji şirketlerinin harita politikalarında bölgesel uyarlamalara gitmesine yol açtı.