Trump, bölgedeki dondurucu soğuklar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve insani gerekçelerle Kiev dahil bazı kentlere yönelik saldırıların bir hafta boyunca durdurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Ocak 2026’nın sert kış şartlarında gelen bu "insani mola", savaşın 4. yılına girdiği şu günlerde diplomatik bir kapı aralanabileceği yorumlarına neden oldu.

'PUTİN İSTEĞİMİ KABUL ETTİ'

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti. Bu süreçte insanların ısınma ve temel ihtiyaçlarını karşılaması önceliğimiz."

Ocak 2026 itibarıyla savaşın genel tablosu, stratejik bir yıpratma savaşına dönüştüğünü gösteriyor:

Toprak Kontrolü: Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sini (Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk hatları) elinde tutuyor.

Sistematik İlerleme: Rus birlikleri ağır kayıplar pahasına Donetsk yönünde ilerlemeye çalışırken, Ukrayna ordusu Batı'dan gelen mühimmat desteğiyle enerji altyapısını ve savunma hatlarını korumaya çalışıyor.

Karşı Operasyonlar: Ukrayna’nın Kursk bölgesinde yürüttüğü harekatlar, Rusya’yı kendi topraklarını korumak için güç kaydırmaya zorlamaya devam ediyor.

Trump yönetiminin göreve gelmesiyle hız kazanan barış trafiği; Abu Dabi ve Miami gibi merkezlerde yürütülen diplomatik temaslarla şekilleniyor. Ancak Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ısrarı ve Rusya’nın güvenlik garantileri talepleri, bu geçici ateşkeslerin kalıcı bir barışa dönüşmesinin önündeki en büyük engeller olarak duruyor.