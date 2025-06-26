Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’deki NATO Zirvesi’nde sıcak bir atmosferde karşılandı. İlk geceki aile fotoğrafında Trump’la omuz omuza yer aldı, liderlerle ayaküstü sohbet etti. Ancak günün asıl konusu, Trump’ın bastırdığı yeni savunma harcaması hedefiydi. Türkiye, 2024’te 22.8 milyar dolarlık savunma harcamasıyla GSYH’sinin yüzde 2.09’unu NATO taahhütlerine ayırıyordu.

Yeni anlaşma ile bu oran yüzde 5’e çıkarılacak. Geçen yıl yüzde 3.2 büyüyen Türkiye ekonomisi 2025’te 1.4 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Bu da savunmaya yılda 70 milyar dolar ayrılması anlamına geliyor. Artış, bütçeye üç katı bir yük getirecek. Bu arada Erdoğan, “F-35 konusunu görüştük. F-35 için 1 milyar 300 mil yon dolar ödeme yaptık ve F-35’leri alma noktasında Sayın Trump’ın da iyi niyetli olduğunu gördük.” dedi.