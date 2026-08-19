ABD Başkanı Donald Trump, salı günü geç saatlerde Kanada'dan yapılan ithalata uygulanması planlanan yeni gümrük tarifelerini son anda durdurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, iki ülkenin nihai belgelerin tamamlanması şartıyla bir anlaşmaya vardığını bildirerek yarın sabah başlaması öngörülen %50'lik vergi artışını üç gün süreyle ertelediğini açıkladı.

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE BORU HATTI

Anlaşmanın ayrıntılarına dair detay vermeyen Trump, yalnızca rafa kaldırılan Keystone XL petrol boru hattı projesine atıfta bulunarak projenin "yeniden hayata geçirilebileceğini" belirtti. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamada ise anlaşmanın; Amerikan ürünleri için kapsamlı pazar erişimi, ekonomik güvenlik taahhütleri, dijital ticaret uyumu ve Kanadalı ortaklarla birlikte ABD pazarını ve işçilerini koruyacak kritik hükümleri içerdiği kaydedildi.

KANADA BAŞBAKANI: "ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Kanada Başbakanı Mark Carney, ertelemenin cuma günü mesai bitimine kadar geçerli olacağını doğruladı. Görüşmelerde ciddi bir ilerleme sağlandığını ancak hâlâ yapılması gereken önemli işler bulunduğunu belirtilen Carney, hükümetinin Kanadalı işletmeler, çalışanlar, çiftçiler ve aileler için öngörülebilirlik ile somut fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti. Carney, Kanada'nın yerelde daha güçlü, bağımsız ve rekabetçi bir ekonomi inşa etmeye odaklanmayı sürdürdüğünü ekledi.

20 MİLYAR DOLAR HACMİNDE TİCARET

Söz konusu %50'lik ek tarifeler, ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünü kapsıyordu. Vergilerin hokey sopalarından inşaat malzemelerine, alkollü içeceklerden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi vurması bekleniyordu. Son dakika uzlaşısı, bir haftayı aşkın süredir devam eden yoğun teknik temas ve müzakerelerin ardından geldi. Müzakereleri "son derece hassas ve yoğun" olarak tanımlayan Carney'nin, karar öncesinde Trump ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

EKONOMİK UYARILAR VE YASA DAYANAK

Karar öncesinde ABD Ticaret Odası, anlaşma sağlanamaması durumunda yüksek tarifelerin her iki ülke ekonomisine zarar vereceği, Amerikalı ailelerin maliyetlerini artıracağı ve serbest ticaret anlaşmasına bağlı 13 milyon Amerikalının istihdamını riske atacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Uygulanması planlanan tarifeler, 1930 tarihli Gümrük Tarifesi Kanunu'nun 338. Maddesi'nin tarihteki ilk kullanımı olacaktı. Söz konusu madde, ABD ticaretine karşı ayrımcılık uygulayan ülkelere %50'ye kadar gümrük vergisi getirilmesine yetki tanıyor. Kanadalı yetkililerin bu maddenin tamamen kaldırılmasının yanı sıra çelik ve alüminyum üzerindeki vergilerin de indirilmesini talep ettiği basına yansıdı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN GERİLİMLER

Görüşmelerdeki ana anlaşmazlık noktalarından birinin otomotiv sektöründeki vergiler olduğu, ABD'li yetkililerin mevcut %25'lik tarifeyi %15'in altına düşürmeye yanaşmadığı aktarıldı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, %50'lik vergi tehdidinin Kanada'nın ABD'nin önceki adımlarına yanıt olarak uyguladığı misillemelere bir karşılık olduğunu savundu.

İki ülke arasındaki gerilimin geçmişinde, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD televizyonlarında yayımlattığı ve eski Başkan Ronald Reagan'ın görüntülerinin kullanıldığı ticaret politikası karşıtı reklam filmi yer alıyor. Trump, bu reklamın ardından Kanada ile ticaret görüşmelerini durdurmuş ve ilave vergi tehditlerinde bulunmuştu.