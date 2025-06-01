Başkan Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'daki basın toplantısında yaptığı yaklaşık beş dakikalık konuşmada, kanser tehşisi konulan selefi Joe Biden’a zehir kustu.

Fox News muhabiri Peter Doocy’nin yönelttiği bir soruya cevap verirken konuşmasına başlayan Trump, Biden için “çok da acımayın çünkü o zalim bir adam” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'li yüksek yargıçların kararname ile geçirdiği yasaları engellemesi hakkında soruları cevapladı.

'ZEKİ DEĞİLDİ, ZALİMDİ'

Muhabir Doocy, “Yapmak istediğiniz pek çok şey şu anda mahkemelerde engelleniyor. ABD politikaları üzerinde bu kadar etkili olacaklarını bilseydiniz bir yargıç olmayı mı tercih ederdiniz?” diye sordu.

Sorunun ardından Doocy ve Trump birlikte güldü. Ancak Trump’ın cevabı kısa sürede selefine olan nefretini açıkça dile getirdiği bir tirada dönüştü.

Boston’daki bir federal yargıcı “radikal solcu biri” olarak niteleyen Trump, önceki yönetimin göç politikalarını eleştirdikten sonra Biden hakkında, “Hayatı boyunca ılımlı biri oldu. Zeki biri değildi. Zalim biri olduğunu söyleyebilirim. Eğer ona acıyorsanız, çok da acımayın çünkü o gerçekten zalim biri” dedi.

Ardından “Pek çok insana zarar verdi. Bu yüzden ona karşı bir sempati duymuyorum” diyerek sözlerini sürdürdü.

'KAMUOYUNDAN HASTALAĞINI SAKLADI'

Trump’ın bu sözlerinin tam olarak neye atıfla söylendiği belirsizdi. Ancak sosyal medyada ve haber kaynaklarında, açıklamaların Biden’ın kısa süre önce açıklanan prostat kanseri teşhisi sonrasında yapıldığına dikkat çekildi.

Biden, Delaware’deki evinde gazetecilere “Tahminimiz iyi yönde. Bu hastalığı yeneceğiz” demişti.

Hastalık haberinin ardından Trump’ın kabinesinden bazı isimler dahil olmak üzere çok sayıda kişi Biden’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump ise başlangıçta Truth Social’da “Melania ve ben Joe Biden’ın sağlık durumunu üzüntüyle öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak sonrasında Biden’ın hastalığını sakladığı yönündeki iddialara destek verir bir tutum sergiledi.

Trump, “Açıkçası bu kadar ilerlemiş bir aşamaya gelmesi için uzun zaman gerekir. Kamuoyunun daha önce bilgilendirilmemiş olmasına şaşırdım. Birileri gerçeği söylemiyor” ifadesini kullandı.