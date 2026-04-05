ABD’de Donald Trump, geçtiğimiz gün ordudan bir gecede 4 generali görevden aldığını duyurdu. Görevden alınanlardan biri de Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George oldu. Eski başkan Joe Biden döneminde atanan George, dövmeli bakan olarak bilinen Hegseth tarafından zorla emekli edildi. George’un, İran’a olası bir kara harekatı planına karşı çıktığı biliniyor.

İŞKENCECİ KOMUTAN

George’un yerine vekaleten devam edecek olan Korgeneral Christopher LaNeve ise Hegseth’in, “nesil lideri” ifadesini kullandığı ve yakın dostu olarak biliniyor. Irak ve Afganistan’da görev yapan LaNeve’nin, Bağdat ve Kabil’deki işkence hapishanelerinde adı geçiyor. Hegseth’in özel danışmanı da olan LaNeve’nin, Trump yönetimine tam sadakat göstermesi bekleniyor.

HEGSETH: KANIMIZDA TRUMP DÜŞMANLIĞI VAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere ateş püskürmeye devam etti. İran’da düşürülen ABD uçakları hakkındaki soruya Hegseth, “Sizin DNA’nızda, genlerinizde, kanınızda Trump’a karşı düşmanlık var! Trump’ın başarısız olmasını o kadar istiyorsunuz ki, pilotların 36 saatlik uçuşu ve katlandığı zorlukları hiçe sayıyorsunuz!” diye cevap verdi.