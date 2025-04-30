ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin “Yeni Papa’nın kim olmasını istersiniz?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York’ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump doğrudan isim vermese de, söz konusu “iyi kardinal”in, Papa adayları arasında adı geçen ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke olduğu düşünülüyor. Burke ile Trump arasındaki yakınlık daha önce de kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Kardinal Burke, 2016 yılında Trump’ı destekleyerek onun “Hristiyan değerleri savunacağını ve kürtajla mücadele edeceğini” söylemişti. Trump ve Burke; kürtaj karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, geleneksel aile yapısının korunması ve LGBT haklarına mesafeli duruş gibi konularda ortak görüşlere sahip.