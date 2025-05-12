ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Katar kraliyet ailesinden özel başkanlık uçağı Air Force One olarak hizmet vermek üzere özel olarak donatılmış bir Boeing 747-8 uçağını hediye olarak kabul edecek.

Konuya yakın bir kaynağa göre, bu lüks uçak daha sonra Trump'ın başkanlık kütüphanesine bağışlanacak. Uçak, ABD tarihinde bir başkana verilen en pahalı hediye olacak.

Yeni bir ticari Boeing 747-8'in maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde. Lüks uçağın içerisindeki özel donanımlarla birlikte bu maliyetin 600 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

'BU SADECE BİR HEDİYE!'

Trump, Pazar gecesi Truth Social hesabında yaptığı bir paylaşımda uçağı alacağını doğruladı.

Trump, "Savunma Bakanlığı, 40 yıllık Air Force One'ın yerine geçici olarak kullanılacak bir 747 uçağını ÜCRETSİZ, tamamen şeffaf ve kamuya açık bir işlemle HEDİYE olarak alacak. Bu durum ÇÜRÜMÜŞ Demokratları o kadar rahatsız ediyor ki, bizden bu uçak için SERVET ödememizi istiyorlar” dedi.

Trump, bu uçağın kamu yararına sunulduğunu ve siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini öne sürdü.

Demokratlar ise Katar’dan böyle bir hediyenin alınmasının ahlaki olmadığını ve anayasal açıdan sorunlu olabileceğini öne sürdü.

Trump, geçen şubat ayında Palm Beach Uluslararası Havalimanı’nda Katar’a ait 747-8 uçağını yerinde inceledi.

Bu ziyaret, Mar-a-Lago’ya yakınlığı nedeniyle dikkat çekti. Trump, daha önce başkanlık görevindeyken Boeing ile Air Force One için iki yeni uçak temin edilmesi konusunda bir anlaşma yapmıştı.

Ancak teslimat süreci ertelendi. Geçen hafta bir Hava Kuvvetleri yetkilisi Kongre’ye yaptığı açıklamada Boeing’in uçakları 2027’ye kadar tamamlamayı önerdiğini belirtti.

DEMOKKRATLAR 'RÜŞVET' DEDİ

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, X platformundaki paylaşımında “Air Force One’a ‘Amerika Önce’ yazdırmak ve altına da ‘Katar tarafından sağlandı’ notunu eklemek gibi bir şey bu. Bu yalnızca rüşvet değil. Fazladan diz mesafesiyle gelen yabancı etki” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada “Yabancı bir hükümet tarafından verilen herhangi bir hediye, ilgili tüm yasalara uygun şekilde kabul edilir. Trump yönetimi tam şeffaflık ilkesine bağlıdır” dedi.

Katar hükümeti adına konuşan Ali Al-Ansari ise New York Times’a yaptığı açıklamada, uçağın devriyle ilgili henüz nihai kararın verilmediğini söyledi.