ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı ve avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon önceki gün New York’ta evlendi. New York Times gazetesi, 42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki Mildon’un sadece 3 ayda planlanan düğününü “yıldızlar geçidi”ne benzetti.

Waldorf Astoria Otel’deki törende; salon kirası, müzik ve dekorasyonda için en az 1 milyon dolar harcandığı öne sürüldü. Düğüne Trump’ın özel danışmanı ve Margo Martin, FBI Direktörü Kash Patel, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ve boksör Mike Tyson katıldı. Trump ise salonda yoktu.