Seçimde büyük mağlubiyet yaşayan Donald Trump'ın dün "İran'ı vurduklarını" doğrulamasının üzerine Tahran ilk açıklama geldi.

Galibaf, Demokratların ara seçimlerde Cumhuriyetçileri ezici bir şekilde mağlup etmesinin ardından Amerikalıların “SAVAŞA HAYIR” oyu kullandığını söyledi.

Galibaf, X üzerinden yaptığı açıklamada “Vicdan mı, yoksa yaşam maliyeti mi? Amerikalılar SAVAŞA HAYIR dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz,” diye yazdı.

Açıklamasının devamında “Eğer ABD hükümeti, uluslararası para babalarına ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR’ımızın bir kabusla birlikte geldiğini öğrenecektir.”

TAHRAN: 'PARMAK TETİKTE, SAVAŞA HAZIRIZ'

Olası bir yeni savaştan kimsenin kazançlı çıkmayacağını belirten Tahran, Washington'a yüklendi.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile yürütülen müzakere heyetinin başkanı Muhammed Bagır Kalibaf, Salı günü meclis oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin hem diplomasiye hem de askeri çatışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Galibaf, "İran, Amerikan tarafına kararlı ve rasyonel bir yanıt verdi ve artık savaşı önlemek konusunda top Amerika'nın sahasında" ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin en üst düzeyde savunma hazırlığında olduğunu vurgulayan Galibaf, "Eğer Washington bir stratejik hata daha yaparsa, bu kez yeni bir savaş alanıyla karşılaşacağını ve bir çıkış yolu aramak konusunda çok daha çaresiz kalacağını bilmelidir" uyarısında bulundu.

ABD'yi uzun süredir İran'a tahakküm kurmaya çalışmakla suçlayan Galibaf, Washington'ın geçmişte uyumlu hükümetlere güvendiğini, günümüzde ise askeri, ekonomik ve psikolojik savaş yürüttüğünü savundu.

Askeri tehditlere teslim olmayacaklarını ve herhangi bir yanlış hesabın öngörülemez bir yanıt doğuracağını belirten Galibaf, verilecek askeri cevabın coğrafi sınırlarla kısıtlı kalmayacağını ve İran'ın "parmağı tetikte, savaşa hazır" olduğunu kaydetti.

Bu açıklamalar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından iki taraf arasında süren dolaylı diplomatik temasların ortasında geldi.

İSRAİL SAVAŞA HAZIRLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail'in kuzeyinde yer alan Karmiel kenti, medyada yer alan olası bir yeni savaş söylentilerini gerekçe göstererek Salı günü güvenlik hazırlığını artırdığını ve tüm kamu sığınaklarının denetlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

Karmiel Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Moshe Koninsky'nin güvenlik birimlerine hazırlık seviyesini yükseltme ve sığınakları denetleme talimatı verdiği kaydedildi.

Önlemlerin, kentin "her türlü acil durum senaryosu" ile başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla alındığı ve "medyada dolaşan savaş söylentileri" nedeniyle başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, acil durumlarda sivil savunmadan sorumlu olan İsrail Cephe Komutanlığı'nın "talimatlarında herhangi bir değişiklik yok" denilerek adımların yeni bir resmi direktife değil, ihtiyati tedbirlere dayandığı vurgulandı.

Öte yandan Sky News Arabia kanalı, muhabirine dayandırdığı haberinde, İsrail'deki büyük hastanelerin çoğunda otoparkların boşaltılarak acil servis birimlerine dönüştürüldüğünü aktardı.

Kanalın geçtiği bir diğer acil haberde ise Kudüs'teki hastanelerin otoparklarının, İran ile olası bir savaşa hazırlık kapsamında sığınak haline getirilip donatıldığı bildirildi.

Söz konusu haberlerde bu uygulamalardan hangi hastanelerin etkilendiği veya bu çalışmaların kimin talimatıyla başlatıldığı bilgisine yer verilmedi.

TRUMP'TAN SALDIRI VURGUS

ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğine dair haberlerin yer almasının ardından Fox News'e verdiği mülakatta İran'a yönelik saldırıları doğruladı.

Seçimlerin ardından bombardımana yeniden başlayacağı yönündeki spekülasyonları önemsizleştiren Trump, Salı günü İngiliz Financial Times gazetesine, "İstediğimiz her şeyi alıyor gibiyiz" dedi.

Trump ayrıca, "Ben hazırım, biz hazırız. Gitmemiz gerekirse namluya sürülmüş ve ateşe hazır durumdayız, ancak buna bir gerekçe olmayabilir" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Pazartesi günü arabulucular vasıtasıyla dolaylı görüşmeler yapıldığını ve İran'ın revize edilmiş yedi aşamalı diplomatik önerisinin iki gün içinde tamamen hayata geçirilebileceğini bildirdi.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasının ABD'nin deniz ablukasını sonlandırmasına, yaptırımların kaldırılmasına ve dondurulan varlıkların serbest bırakılmasına bağlı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, Tahran'ın saldırılar sonrası "meşru müdafaa" hakkını saklı tuttuğunu ifade ederken; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan krizin halen "diyalog yoluyla" çözülmeye çalışıldığını, yeniden başlaması durumunda "bu savaştan kimse fayda sağlamayacak" değerlendirmesini yaptı ve dini liderin hükümete daha önce "müzakereye kapalı" olan hususlarda görüşme yetkisi tanıdığını belirtti.