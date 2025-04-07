ABD hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerin açıklamasının ardından dalgalı seyir yaşadı. Yeni haftanın ilk işlem gününe sert kayıplarla başlayan ABD borsaları, sene başından bu yana yüzde 20'den fazla düşüş göstererek ayı piyasasına girdi. Wall Street’teki üç büyük endeks de dünyadaki diğer borsalar gibi sert kayıplar yaşadı.

Dow Jones Endeksi günü 1.268,29 puanlık düşüşle açarak yüzde 3,31 değer kaybetti. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi ise 635,98 puanlık gerilemeyle yüzde 4,08 düştü. S&P 500 Endeksi ise 188,53 puan düşerek yüzde 3,72’lik kayıp yaşadı.

Özellikle S&P 500 endeksinin Şubat ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcılar arasında resesyon endişelerini artırdı.

Yatırımcıların nakit toplamak için teknoloji hisselerini satmasıyla yüzde 4 düşerek sert kayıplar verdi. Trump'ın ilk tek taraflı yüzde 10'luk gümrük vergisi Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yatırımcılar hafta sonu Trump yönetiminin tarife oranlarını düşürmek için ülkelerle başarılı müzakereler yürüttüğüne ya da en azından 9 Nisan'da yürürlüğe girecek olan sözde karşılıklı tarifeleri ertelemeyi düşündüğüne dair haberler almayı umuyordu.

ASYA VE AVRUPA BORSALARI ÇÖKTÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı tarife savaşları küresel piyasaları altüst etti. Asya borsalarında Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 13,2, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 7,7, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3, Güney Kore’de ise Kospi endeksi yüzde 5,6 oranında değer kaybetti. Güney Kore'de kayıplar yüzde 5'i aşınca devre kesiciler çalıştı. Asya’daki bu sert satış dalgası Avrupa’ya da sıçradı; Avrupa piyasalarının açılışıyla birlikte Stoxx 600 endeksinde yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97’sinin hisseleri değer kaybetti.