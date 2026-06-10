ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Beyaz Saray’da düzenlenecek kafes dövüşüne özel, kendi imzasını taşıyan bir altın para yaptırdı. Paranın tanesi, 12 bin dolara satışa sunuldu.

Trump’ın oğulları Eric ve Donald Trump Jr. tarafından yönetilen Trump Organization ile UFC ortaklığında çıkarılan gümüş ve altın hatıra paraları internet sitesi üzerinden satılıyor.

Pazar günü gerçekleştirilecek dövüş öncesinde ön satışı başlayan ve "Trump Paraları" olarak adlandırılan madalyon boyutundaki paraların üzerinde Donald Trump’ın yüzü yer alıyor.

Sitede yer alan bilgilere göre, Başkan Trump tarafından tasarlanan dört farklı para seçeneği bulunuyor.

Yaklaşık 250 dolarlık gümüş madalyondan başlayan serinin en pahalı ürünü, 12 bin dolar değerindeki altın madalyon oldu.

Bu en üst segment ürünü satın alanlara, Trump ve UFC Başkanı Dana White’ın bir portresi de hediye geliyor.

'BAŞKANLIK KOLTUĞU REKLAM ARACI OLDU'

Trump ailesinin, başkanın Beyaz Saray’a dönüşünü ticari kazanca dönüştürme çabalarının bir parçası olarak görülen bu girişim, daha önce telefon, parfüm, kripto para ve golf sahaları gibi alanlarda yapılan lisanslı satışların son halkası oldu.

Başkan Trump'ın makamını para kazanmak için kullandığı suçlamalarına yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, suçlamaları reddetti.

Ingle, medyanın çıkar çatışması yaratma çabalarını sorumsuzluk olarak nitelendirerek, Trump’ın yalnızca "Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini" savundu.

Trump Organization’ın paraların üretimini veya satışını doğrudan yapmadığı, yalnızca başkanın markasını lisansladığı vurgulandı.

Trump Organization ise konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

'BAYRAM' DEDİ, KAR ETTİ

Beyaz Saray Güney Bahçesi’ne inşa edilen kafes ise ayrı bir konu oldu. Bu kafeste yapılacak dövüşleri binlerce kişi Beyaz Saray'dan izleyecek.

"The Claw" (Pençe) adı verilen devasa kafes ve stadyım, tartışmaların odağında yer alırken etkinliğin ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Ancak etkinliğin Trump’ın 80. doğum gününe denk gelmesi üzerine Virginia’da yaşayan iki vatandaş, dövüşün durdurulması talebiyle dava açtı.

Davacılar, Trump’ın dövüşü organize eden UFC’nin çatı şirketinde 50 bin dolarlık hissesi bulunduğuna dair haberler atıfta bulunarak, bu organizasyonun bağımsızlık kutlamasından ziyade UFC markasının ve Trump’ın doğum gününün kutlanmasına hizmet ettiğini ileri sürdü.

Federal bir yargıç, Beyaz Saray yönetiminin davaya salı akşamına kadar yanıt vermesine hükmetti.

Bu süreçte internet sitesi, ürünlerin başkan tarafından onaylanan tek resmi madalyonlar olduğunu vurgulayarak satış faaliyetlerine devam ediyor.