Piyasaların merakla beklediği tarifeleri ABD Başkanı Trump'ın dün açıklandı. Trump, ABD’ye ithal edilen mallara yüzde 10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin ve diğer birçok ülkeye yönelik ek tarifeleri artıracağını söyledi.

BİTCOİN'DE SERT KAYIP

Bitcoin, Trump’ın son vergi duyurusunun piyasalarda dalgalanmaya yol açtıktan sonra yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Dünü 82 bin 144 dolar ile 88 bin 545 dolar aralığında geçiren lider kripto para birimi Bitcoin günü 82 bin 566 dolardan tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansına doğru 11.05'te 83 bin 515 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEEUM'DA SON DURUM

Kripto paraların genelinde görülen geri çekilmelerin etkisiyle altcoinlerde de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor.

Dünü bin 780 dolar ile bin 958 dolar aralığında geçiren altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, günü bin 795 dolardan tamamladı. Yeni günse ise aynı saat diliminde bin 820 dolarda bulunuyor.