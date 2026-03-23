ABD Başkanı Trump, İran'a verdiği saldırı süresinin dolmasına 12 saat kala geri adım attı. Piyasalarda Trump'ın konuşmasının etkisi sert şekilde görüldü. Trump'ın açıklamalarının ardından altında sert düşüşler görüldü. Kapalıçarşı'da kuyruklar oldu. Altın Uzmanı Adnan Kapukaya, yaşanan gelişmeleri Sözcü TV'ye değerlendirdi.

Altının onsu Trump'ın açıklamasından önce 4 bin 102 dolarda seyrederken Trump'ın konuşmasının ardından 4 bin 491 dolara yükselerek yüzde 9'dan fazla yükseliş kaydetti.

Serbest piyasada gram altın ise 5 bin 840 liradan 6 bin 401 liraya kadar yükseldi. Altın dakikalar içinde yüzde 10'a yakın yükseldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, yaşanan gelişmeleri ve fiyat hareketlerini Sözcü TV'ye değerlendirdi.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Kapukaya, Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalarda hareketliliğin arttığını belirterek, “6 bin 500 lira civarında bulunuyor. Ons altın 4 bin 450 dolarda bulunuyor. Ons altın sabah seansına yüzde 15 kayıpla başladıktan sonra yüzde 7 yükseldi. Kapalıçarşı’da altın alım satımlarında makas daralmaya başladı. Gelecek hafta belki bir yumuşama görülebilir” dedi.

ALTIN FİYATLARI SIKIŞIYOR

Altın fiyatlarının şu anki durumuna dikkat çeken Kapukaya, “Altın şu an 4 bin 10 ile 4 bin 600 civarında sıkışıyor. Uzak Doğu’nun altın sattığını gördük. ABD’de Comex borsası düşüşle açıldı. Bu da altına güç verdi” ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞ PARA BİRİMLERİNDEN DESTEK BULDU

Kapukaya, altındaki yükselişin para birimlerinden destek bulduğunu belirterek, “Petrol düşse bile yükseliş devam edecek gibi görünüyor” diye konuştu.

ALTIN VE PETROL İÇİN BEKLENTİLER

Altın ve petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Kapukaya, “Altın için ana beklentimiz 5 bin 60 ile 5 bin 80 dolar aralığında. Petrol için de 90-120 dolar aralığında hareketliliği sürecek. En ufak hareketlenme piyasaları sıkıntıya düşürebilir” ifadelerini kullandı.

SATIŞ MI, ALIŞ MI?

Yatırımcılara pozisyon önerisinde bulunan Kapukaya, “Bence beklesinler. Yabancı Türkiye’ye para yedirmez. Piyasada bir geri çekilme yaşanabilir. Yarın piyasa rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Altının aşırı yukarı gideceğini düşünmüyorum, tekrar satış gelebilir” dedi.

TRUMP SALDIRILARI ERTELEDİ

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.