ABD Başkanı Trump, İran'a verdiği saldırı süresinin dolmasına 12 saat kala geri adım attı. Piyasalarda Trump'ın konuşmasının etkisi sert şekilde görüldü. Trump'ın açıklamalarının ardından Kapalıçarşı'da kuyruklar oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, yaşanan gelişmeleri ve fiyat hareketlerini değerlendirdi.

Kapukaya, Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalarda dalgalanmanın arttığını belirterek, “Ons altın 6 bin 500 lira civarında, gram altın ise 4 bin 450 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın sabah seansına yüzde 15 kayıpla başladıktan sonra yüzde 7 yükseldi. Kapalıçarşı’da altın alım-satım makasının daralmaya başladığını görüyoruz. Gelecek hafta bir miktar yumuşama yaşanabilir” dedi.

Altın fiyatlarının belirli bir bantta sıkıştığına işaret eden Kapukaya, “Altın şu an 4 bin 10 ile 4 bin 600 seviyeleri arasında hareket ediyor. Uzak Doğu’nun altın sattığını gördük. ABD’de Comex borsası düşüşle açıldı, bu da altına güç verdi” ifadelerini kullandı.

Yükselişin para birimlerinden destek bulduğunu vurgulayan Kapukaya, “Petrol düşse bile altındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA HEDEF SEVİYE AÇIKLANDI

Kapukaya, altın için ana beklentilerinin 5 bin 60 ile 5 bin 80 dolar aralığı olduğunu belirterek, petrol fiyatlarında ise 90-120 dolar bandında hareketliliğin sürebileceğini söyledi. Kapukaya, “En ufak hareketlenme bile piyasaları sıkıntıya sokabilir” uyarısında bulundu.

SATIŞ MI, ALIŞ MI?

Yatırımcılara da mesaj veren Kapukaya, “Bence yatırımcılar beklemeli. Yabancı yatırımcı Türkiye’ye para sokmakta isteksiz. Piyasada kısa vadede bir geri çekilme yaşanabilir. Yarın itibarıyla piyasanın yeniden dengelenmesini bekliyorum. Altının aşırı yükseliş trendine gireceğini düşünmüyorum, yeniden satış baskısı oluşabilir” dedi.

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."