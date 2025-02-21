Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,01 azalarak 44.176,90 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.117,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kayıpla 19.962,36 puana geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ve Walmart'ın beklentileri karşılayamayan satış tahminlerinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilemesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Gelecek ay ya da daha kısa bir süre içinde yeni gümrük vergilerini duyuracağını açıklayan Trump, daha önce ithal otomobillere, yarı iletkenlere ve ilaçlara vergi getirme planına kereste ve orman ürünlerini de ekleyeceğini söyledi.

Trump, hafta başında da otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etmişti.

Analistler, Trump'ın tarife politikasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Fed'in çarşamba günü yayımladığı son toplantısına ait tutanaklar da Trump'ın tarife politikasının enflasyonist endişeleri artırdığını ortaya koymuştu.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin özellikle ticaret ve göç politikasındaki muhtemel değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyeli ve beklenenden daha güçlü hane halkı harcamalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini dile getirdiği bildirilmişti.

Ayrıca Banka yetkililerinin temkinli olmaya devam ettiğini gösteren tutanaklar, politika faizinde ilave ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme beklendiğine işaret etmişti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'de ulaştığı 40 yılın en yüksek seviyesinden düşürülmesinde büyük ilerleme kaydedildiğinin unutulmamasının önemli olduğunu, ancak ekonomideki belirsizlik düzeyinin ve Trump yönetiminin tarifeler konusunda gelişen politikalarının etkisinin olabileceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de temel beklentisinin bu yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimi olduğunu ancak buna yönelik belirsizliğin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise piyasa ve bazı anketlerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin son 3 ayda belirgin şekilde arttığını gösterdiğini, enflasyonun mevcut hedefin üzerinde kalması veya beklentilerin artması halinde daha kısıtlayıcı bir para politikası seyrinin uygun olabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın 2026 mali yılında satış ve kar tahminlerinin beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Walmart'ın hisseleri yüzde 6,5 değer kaybetti.

Analistler, Walmart'ın beklentilerin altında kalan tahminlerinin ABD'de tüketici harcamalarının yavaşladığına dair bir uyarı olarak yorumlandığını ve Trump'ın tarife tehditleri altında perakendecilerin nasıl bir performans göstermeyi beklediğine dair ipucu verdiğini belirtti.

Walmart'ın hisselerinde yaşanan düşüş diğer perakendecilerin hisselerini de aşağı çekti. ABD'li perakende şirketlerinden Target'ın hisseleri yüzde 2, Costco'nun hisseleri de yüzde 2,6 düştü.

Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı 2 bin 952,35 dolara yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,50'ye geriledi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Şubat ile biten haftada 219 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise şubat ayında 18,1 değerine inmesine rağmen sektörde büyümeye işaret etti.