Piyasalar Trump'ın konuşmasının etkisinin ardından tepetaklak oldu. Altın yükseldi, petrol düştü borsa endeksleri pozitife döndü.

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu Trump'ın açıklamasından önce 4 bin 102 dolarda seyrederken Trump'ın konuşmasının ardından 4 bin 406 dolara kadar yükseldikten sonra 4 bin 385 dolar civarında hareketleniyor. Altın fiyatları gelen açıklamanın ardından yüzde 9'a yakın yükseldi.

Gram altın ise 5 bin 840 liradan 6 bin 277 liraya kadar yükseldi.

Trump'ın geri adım atmasının ardından Brent petrolün varili 113 dolardan 95 dolara kadar geriledikten sonra 103 dolarda hareketleniyor. Brent petrol ise Trump'tan gelen açıklamalar sonrasında yüzde 15 geriledi.

Batı Teksas ham petrolünün (WTI) varili ise 100 dolardan 84,47 dolara düştükten sonra 90 dolarda bulunuyor.

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."