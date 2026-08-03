Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününe ABD’den gelen sıcak haberlerle oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecinin 3 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla resmen yeniden başlayacağını açıkladı.

Masadan bir anlaşma çıkacağı konusunda oldukça umutlu konuşan Trump; özellikle Hürmüz Boğazı’nın seyrüsefere açılması ve İran’ın nükleer silahsızlanma sürecine girmesi konularında kısa sürede uzlaşı sağlanabileceğine dair güçlü bir beklenti mesajı verdi.

Petrol Fiyatlarında Yüzde 5’i Aşan Sert Geri Çekilme

ABD’nin İran’a dönük askeri operasyonları durdurma kararı, jeopolitik risk algısını yumuşatarak emtia piyasalarındaki fiyatlamalara anında yansıdı. Orta Doğu’da gerilimin düşeceğine dair sinyallerle birlikte Brent petrol fiyatlarında sert bir gerileme yaşandı.

Brent petrol hafta açılışında 81,60 dolar seviyesine kadar gerilerek yüzde 5'ten fazla düştü. Bugün sabah seansında 07.58'de 83,37 dolar seviyesinde bulunuyor.

Güvenli Liman Altın Güne Primle Başladı

Petrol tarafında ivme aşağı dönerken, altın piyasasında ise tam tersi bir hareketlilik göze çarptı. Dört aylık kesintisiz düşüş periyodunu Temmuz ayında yüzde 0,94’lük primle geride bırakan ve Cuma gününü 4.045 dolar seviyesinde noktalayan altının ons fiyatı, haftanın ilk sabahında yukarı yönlü seyrini korudu.

Ons altında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ons altın bugün sabah seansında 07.58'de 4 bin 63 dolar seviyesinde bulunuyor.

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