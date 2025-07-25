ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında yaşanan gerilim, bu kez Federal Rezerv binasının milyarlarca doları bulan yenileme maliyeti üzerinden tırmandı. Uzun süredir faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle Fed’i hedef alan Trump, kurumun Washington’daki genel merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

"BU BİNA KAÇ PARA?"

Trump, Federal Rezerv binasının inşaat maliyetinin 3,1 milyar dolara ulaştığını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell ise bu rakamın gerçeği yansıtmadığını savundu. Powell, Trump’ın kendisine uzattığı kağıttaki maliyete, 5 yıl önce tamamlanmış başka bir binanın da dahil edildiğini belirtti. Ancak Trump, bu binanın da kompleksin bir parçası olduğunu savunarak, harcamaları eleştirmeye devam etti.

Trump, “Fed bina inşaatı için 2,7 milyar dolar istiyordu. Şimdi 3,1 milyara çıktı,” diyerek durumu sorguladı. Powell ise, “Bu rakamdan benim haberim yok,” sözleriyle tepki gösterdi. Kağıdı kontrol eden Powell, “5 yıl önce biten binanın ücretini de yazmışlar,” dediğinde Trump, “Olsun, bu kompleksin parçası,” diyerek ısrarcı tavrını sürdürdü.

ABD'NİN AĞIR TOPLARI ORADAYDI

Ziyarette Fed Başkanı Powell’ın yanı sıra, Senatörler Tim Scott ve Thom Tillis, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte ve Trump’ın atadığı bazı mimari danışmanlar da hazır bulundu.

Trump, binadaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, daha önce olmayan bodrum katlarının inşa edilip genişletildiğini söyledi. “Çok pahalı bir iş, buna şüphe yok,” diyen Trump, maliyetlerin şeffaf biçimde incelenmesini istedi.

"BEN OLSAM KOVARDIM"

Emlak sektöründen gelen biri olduğunu hatırlatan Trump, bütçeyi aşan bir proje yöneticisine ne yapacağına dair soruya, “Genel olarak konuşursak, onu kovardım,” yanıtını verdi.

YİNE DÜŞÜK FAİZ İNADINDAN VAZGEÇMEDİ

Ziyarette asıl dikkat çeken konulardan biri de yine faiz oranları oldu. Trump, Powell’a yönelik daha önceki sert eleştirilerini hatırlatmak istemediğini söylese de, faizlerin düşmesini çok istediğini bir kez daha vurguladı.

Trump, “Kurulun bu konuda nasıl karar vereceğini yakında göreceğiz,” dedi. Japonya ve Avrupa Birliği ile yapılan ticaret anlaşmalarına da değinen Trump, faiz oranlarının düşmesinin bu anlaşmalara katkı sağlayacağını ifade etti.

Bina dışında basın mensuplarına da konuşan Trump, tüm ülkeler arasında en düşük faiz oranına sahip olunması gerektiğini söyledi. Faiz oranlarının yüksekliğinin konut satın alımını zorlaştırdığını belirten Trump, Fed binasındaki lüks düzenlemelerin de maliyetleri artırdığını ifade etti.

Trump, Powell ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Powell’ı neden hâlâ görevden almadığı sorusuna ise, “Bunu yapmak büyük bir hamle. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Doğru şeyi yapacağına inanıyorum,” şeklinde yanıt verdi.