ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü gerçekleştirdiği zirvede, yeni doğan Amerikalı çocuklara ekonomik hayata avantajlı bir başlangıç yapma imkanı tanıyan yeni projesini kamuoyuna sundu. "Trump Hesapları" (Trump Accounts) adı verilen girişimle, her çocuğun ülkenin ekonomik geleceğinde erkenden pay sahibi olması hedefleniyor.

"AMERİKAN RÜYASI İÇİN ADİL BİR ŞANS"

Programın tanıtımında konuşan Trump, bu girişimin Amerikan tarihinde bir milat olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez her yeni doğan Amerikalı çocuğa gelecekte bir finansal pay, hayata bir adım önde başlama imkanı ve Amerikan Rüyası için adil bir şans vereceğiz."

Söz konusu program, 2025 ile 2028 yılları arasında doğan ve kriterlere uygun olan her çocuk için devlet tarafından yapılacak 1000 dolarlık başlangıç yatırımını kapsıyor.

4 TRİLYON DOLARLIK SERVET AKTARIMI

Trump, programın özellikle hayata kısıtlı mali imkanlarla başlayan çocuklara destek olmak amacıyla tasarlandığını belirtti. Bu hesapların zamanla ciddi oranda büyüyeceğini savunan Trump, "Normal şartlarda hayata hiçbir varlığı olmadan başlayacak olan genç Amerikalıların eline 3 ila 4 trilyon dolarlık bir servet koyacağız" dedi.

BORÇ YERİNE VARLIK MİRASI

Girişimi "tüm zamanların en dönüştürücü politika yeniliklerinden biri" olarak nitelendiren ABD Başkanı, bu adımı geçmiş yönetimlerin mali politikalarından bir kopuş olarak tanımladı. Trump, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Modern tarihteki her başkan, çocuklarımıza borçtan başka bir şey bırakmadı. Ancak bu yönetim altında, her çocuğa gerçek varlıklar ve finansal özgürlük şansı bırakacağız."