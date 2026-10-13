ABD Başkanı Donald Trump’ın Ohio’da gerçekleştirdiği seçim mitinginde, üzerinde "(Jeffrey) Epstein dosyalarını yayınlayın" yazılı tişört bulunan bir kadın protestocu darbedildi.

Olay, Trump’ın 2024’te Senato koltuğunu kaybetmesinin ardından Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted’e karşı yarışan Ohio Demokrat Senato adayı Sherrod Brown’ı eleştirdiği sırada gerçekleşti.

FOX News’ün aktardığı bilgilere göre, bir Trump destekçisi eylemci kadını itip saçını çekerek yüzünü yere vurmaya çalıştı.

Yaşanan arbedenin ardından polis ekipleri araya girerek tarafları ayırdı ve protestocu kadını miting alanından çıkardı. Alandaki bazı Trump destekçilerinin ise kadını darbeden kişiyle el sıkıştığı görüldü.

Trump’ın konuşması sırasında meydana gelen arbedeyi izledi, kürsüden eylemciye yönelik alaycı ifadeler kullandı.

'HEMEN DİYETE BAŞLAMALI'

Yaşananların ardından konuşmasını sürdüren Donald Trump, eylemci kadından "adam" olarak bahsederek sol gruplardan para aldığını iddia etti. Trump, eylemciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi para karşılığı çalışıyor. Ülkemizi mahvetmek için solculardan para alıyorlar. Onlar pislik. Şuna bakın, şişman bir adam. Hemen diyete başlamalı."

Protestoya konu olan Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılandığı sırada, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı söz konusu soruşturmaya ilişkin milyonlarca belgeyi kamuoyuyla paylaşmış durumdayken, Trump aralarında cinsel istismarın da bulunduğu Epstein kaynaklı suçlamaları reddediyor.

Mevcut süreçte hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti, Epstein ile ilgili ek belgelerin yayımlanmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle Trump yönetimini eleştirmeyi sürdürüyor.