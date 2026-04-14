ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken beklenmedik bir görüntüyle gündeme geldi.

ABD Başkanı, Oval Ofis’e bir fast-food zincirinin siparişi getiren bir kuryeyle bir süre sohbet etti.

Trump daha sonra adının Sharon Simmons olduğu öğrenilen kuryeye 100 dolar bahşiş verdi.

Bu hareketini "sahte görünmeyen" bir jest olarak nitelendiren Trump, özellikle Cumhuriyetçi Parti’nin bahşiş gelirlerinden vergi alınmamasına yönelik politikalarını öne çıkardı.

Kurye Sharon Simmons ise teslimat sonrası yaptığı açıklamada, bahşişlerden vergi alınmamasının kendisi için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Simmons artan yakıt fiyatlarının işlerini zorlaştırdığını da belirterek "Benzin fiyatları hepimizi etkiliyor" dedi.