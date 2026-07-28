ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Jamie Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında resmi bir inceleme başlattığını duyurdu.
Infantino’ya gönderilen mektupta; futbolun yönetim organı FIFA ile Donald Trump ve yönetimi arasındaki bağları ortaya koyacak tüm belgelerin sunulması talep edildi.
Raskin, Trump ve yakınlarına sağlanan hediyeler, ödemeler veya menfaatlerle ilgili iletişim kayıtlarının yanı sıra FIFA’nın geçen yıl Trump Tower’da açtığı ofise ait ziyaretçi defterlerinin iletilmesini ve Infantino’nun kayıt altına alınacak bir mülakata katılmasını istedi.
TRUMP'IN FUTBOLDAKİ DOSTU
Infantino ile Trump arasındaki yakınlık, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası sürecinde de gündeme geldi.
Geçtiğimiz aralık ayında Washington’daki kura çekiminde Trump’a Kennedy Center’da yeni oluşturulan "FIFA Barış Ödülü" verilmiş, etkinlik için mekandaki tadilatların yönetim emriyle hızlandırıldığı öne sürülmüştü.
Turnuva esnasında ise Trump’ın, ABD’li forvet Folarin Balogun’ın Belçika maçı öncesi aldığı cezanın gözden geçirilmesi için Infantino nezdinde girişimde bulunduğu belirtildi.
FIFA’nın cezayı kaldırması tepkilere yol açarken Norveç Futbol Federasyonunun konuyu FIFA etik kuruluna taşımayı planladığı aktarıldı.
İspanya’nın Arjantin’i mağlup ettiği finalin ardından kupa törenine Infantino ile katılan Trump, stadyumdaki seyirciler tarafından protesto edilmişti.
FUTBOLDA ETİK KAYGILARI
Mektupta, Adalet Bakanlığının küresel futboldaki yolsuzluk soruşturmalarındaki iddiaları düşürme kararına atıfta bulunulurken Infantino’nun göreve geldikten sonra etik mekanizmalarını zayıflattığı öne sürüldü.
Mektupta ayrıca turnuvadaki dinamik fiyatlandırma politikası sebebiyle tüketicilerin mağdur edildiği ifade edildi.
Belgelerin teslimi ve mülakat takviminin belirlenmesi için 9 Ağustos tarihine kadar süre verilirken, Demokratların çoğunlukta olmaması nedeniyle Cumhuriyetçilerin desteği olmadan zorunlu bir çağrı yapılamadığı kaydedildi.
Eleştirileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla reddeden Infantino ise turnuvanın başarısını savunarak kendisine yönelik yanlış anlatımları kınadı.